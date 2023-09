Il ministro Locatelli ad Alatri, l'abbraccio ai familiari di Thomas

Il Ministro Alessandra Locatelli incontra i familiari di Thomas Bricca. A latere del convegno sulla disabilità organizzato dal Comune di Alatri con la collaborazione dell’Automobile Club Frosinone, infatti, un forte e lungo abbraccio tra Lorenzo Sabellico, zio del ragazzo ucciso a gennaio scorso in una sparatoria, e il Ministro Locatelli ha sugellato una giornata densa di emozioni. I due sono rimasti almeno cinque minuti faccia a faccia a parlare a bassa voce, con tono cordiale ed amichevole e si sono stretti la mano fissandosi negli occhi.

Probabilmente il Ministro avrà raccontato che il giorno in cui è successa la tragedia ad Alatri era previsto l’incontro andato in scena ieri, a mesi di distanza, ma che lei in quell’occasione anche se il dibattito era stato giustamente rimandato, aveva voluto rimanere in Prefettura a Frosinone per seguire l’evolversi delle notizie sulla sparatoria.