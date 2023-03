Il procuratore incontra i genitori di Thomas. La mamma: «Voglio vederli in galera»

Il procuratore di Frosinone, Antonio Guerriero, ha incontrato questa mattina i genitori di Thomas Bricca ai quali espresso «massima vicinanza» e assicurato «impegno assoluto nella ricerca degli assassini, come se fosse mio figlio». Riserbo sulle indagini, ma al termine dell'incontro Federica Sabellico, mamma della vittima dell'omicidio di Alatri ha detto: «Voglio vederli in galera, devono vergognarsi». Il padre, Paolo: «Non provo odio, ma devono pentirsi e andare in carcere»