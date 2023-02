Il Comune di Ceccano premia gli alunni da dieci e lode: tutti i nomi

Nella mattinata di oggi, sabato 25 febbraio, l’amministrazione comunale di Ceccano ha premiato i 19 studenti che nel 2022 hanno ottenuto la licenza media con la votazione di “Dieci e lode”. L’omonima iniziativa è alla sua prima edizione, promossa dalla consigliera comunale Simona Sodani, delegata alla pubblica istruzione.

A consegnare le targhe di riconoscimento, nonché buoni da cinquanta euro da spendere nelle cartolerie cittadine, sono stati il sindaco Roberto Caligiore e la consigliera Sodani nonché l’assessore Marco Mizzoni e la consigliera Mariella Bruni. I “Dieci e lode” fabraterni, ormai approdati alle scuole superiori, sono stati accompagnati dalle dirigenti dei due circoli Augusta Colandrea e Irene Bulgarini.

Ceccano, i 19 alunni da “Dieci e lode”

Nel primo istituto comprensivo il riconoscimento è andato a cinque alunni: Leila El Idrissi, Maria Francesca Masi (3A), Elisabetta Malizia (3C), Rachele Picchi e Matteo Santilli (3E). Nel secondo circolo, invece, ne sono stati premiati quattordici: Livia Casini, Marco D’Annibale, Cristian Masi, Azzurra Mingarelli e Aurora Vinci (3D); Mattia Liburdi ed Emanuele Tarquini (3B); Alida Bruni, Laura Di Stefano, Arianna Mandatori, Beatrice Marcato e Chiara Torella (3E); infine, non di certo da ultimi, Giada De Camillis e Matteo Zolli (3F).

«Con l’appoggio di tutta l’amministrazione sempre attenta ai suoi giovani, si è voluto donare loro il giusto riconoscimento – dichiara Simona Sodani, delegata alla pubblica istruzione -. Ho colto l’emozione nei loro occhi ed in quelli dei loro familiari per aver visto valorizzato e premiato un impegno eccellente e costante durante i tre anni di scuola in concomitanza con i disagi che la pandemia ha portato, ma che non hanno fermato la forte motivazione di questi studenti nel raggiungere un risultato così brillante».