A Ceccano una mattinata all'insegna della linea verde

di Marco Barzelli

A Ceccano l'odierna mattinata è stata all'insegna del green e della linea verde. Prima la presentazione del progetto "Economia circolare e impresa sostenibile" presso l'Istituto tecnico economico. Poi la riapertura de "L'orto dei libri", il percorso naturalistico-digitale creato dal Liceo scientifico e linguistico nel parco di Castel Sindici.

A prendere parte ai due appuntamenti, promossi dalle scuole dirette nell'ordine dalle presidi Alessandra Nardoni e Francesca Ardolino, l'amministrazione comunale. Presenti, nell'occasione, il sindaco Roberto Caligiore, gli assessori Riccardo Del Brocco (ambiente) e Mario Sodani (pubblica istruzione) e il consigliere Marco Mizzoni.

«La nostra amministrazione si conferma avanguardia ambientale - così l’assessore Del Brocco a margine della doppia iniziativa - e, collaborando con le nostre scuole, prova con ogni mezzo e con ogni sforzo a formare le coscienze dei più giovani per un nuovo conservatorismo verde».

Economia circolare e impresa sostenibile

Il progetto dell’Ite è stato avviato da diversi anni. Lo scopo è porre l’attenzione sul cambiamento di modelli economici: dal sistema lineare a quello circolare. Quest’ultimo si rigenera da solo, garantendo la sostenibilità delle imprese. Nell’ambito della sostenibilità ambientale, viene trattata la differenza tra riciclo e riutilizzo della nuova impostazione della produzione industriale. Gli studenti apprendono la variazione dello sviluppo economico, necessariamente legato all’ecosostenibilità. L’economia circolare non solo rende competitiva l’azienda, ma crea anche valore.

Percorso naturalistico-digitale “L’orto dei libri”

È stato realizzato nel parco di Castel Sindici nel 2019 dagli studenti ormai delle classi 5A e 5B del Liceo, a suo tempo al secondo anno di studi, per un Programma operativo nazionale: il Pon “Scopri… Amo Ceccano”. È un percorso didattico, quello condiviso con i due istituti comprensivi cittadini, verso la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Si avvale di contenuti e risorse digitali disponibili in un sito web. Le pagine sono immediatamente accessibili tramite l’utilizzo combinato di dispositivi personali e Qr code. Basta inquadrare con lo smartphone il codice sulle targhette in prossimità degli alberi.