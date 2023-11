Hackathon, vincono gli inventori di un eco-tessuto che monitora la riabilitazione motoria

Il secondo hackathon provinciale “Engine your mind”, sfida tra cervelli nell’ex Mediateca comunale di Ceccano, lo vince il team “Frogs” con l’invenzione “Physia”.

È un tessuto sostenibile che misura i movimenti dei pazienti durante la riabilitazione motoria. Può anche essere integrato con l’intelligenza artificiale, in modo che prenda i dati dal cloud (“nuvola informatica”) e sia ancor più accurato.

L’hanno inventato i giovani Ramon Casalese, Marko De Santis, Giorgio Salomone, Maria Celenza e Sara Vinci.

Le cinque "rane" ceccanesi hanno affrontato con successo una delle sei sfide lanciate dall’associazione Engine4You in materia di rinnovamento (“Re-new”). È quella che chiedeva di sfruttare la robotica per migliorare i servizi sanitari.

Si sono laureati campioni a seguito di una tre giorni promossa con il Comune e l’azienda informativa Seeweb. Si sono aggiudicati il primo premio di 400 euro e la possibilità di visitare il centro dati del coinvolto “cloud provider” frusinate, tra i migliori d’Italia. Secondo classificato il team "Group 4" con "Bit-time": un'app contro gli sprechi alimentari.

Physia, il misuratore di movimenti

«Physia è il primo tessuto sostenibile con lo scopo di progredire nella riabilitazione motoria – recita la motivazione ufficiale del primo premio -. Attraverso dei sensori di movimento programmati e progettati con Arduino, dotati di giroscopio e accelerometro, è in grado di misurare l’ampiezza e l’angolazione dei movimenti che saranno visibili dal paziente attraverso l’app».

«I sensori comunicano tra di loro tramite collegamento wi-fi - spiegano ancora - e i dati trasmessi saranno visibili in tempo reale sull’applicazione sia dal paziente che dalla figura specializzata che lo segue».

«È dotata di un ulteriore tessuto interno rimovibile e lavabile ed è pensata sia per la zona cervicale che per gli arti superiori e inferiori - fanno poi presente -. Guardando al futuro pensiamo di integrarla con un’intelligenza artificiale in modo tale da far apprendere a Physia i dati caricati sul cloud ed ottenere misurazioni più accurate».

I secondi classificati

Medaglia d'argento per il team "Group 4": Lorenzo Cellitti, Tiziano Pagliardini, Carolina Maria Ciocci, Lorenzo Straccamore e Francesco Giorgi. Hanno vinto in risposta alla sfida di "Re-cycle", presentando una soluzione innovativa nel settore alimentare.

Hanno portato a casa il secondo premio da 200 euro, oltre alla visita presso Seeweb, con "Bit-time". «Un'app contro gli sprechi alimentari, che ti aiuta prima, mentre e dopo - spiegano -. Prima ti aiutiamo a ricordare cosa hai comprato e quando scadrà, nel mentre ti proponiamo come utilizzare i prodotti e dopo suggeriamo la tua lista della spesa ideale, stagionale e sostenibile».

«La nostra app è innovativa perché i clienti non dovranno fare altro che godersi le comodità che offriamo, grazie alle nostre partnership - concludono -. Nessuna scansione del codice a barre o della data di scadenza del prodotto, scegli Bit-time e la tua spesa non sarà più la stessa”.