Giovedì 2 Novembre 2023

Scadranno domani le iscrizioni al secondo hackathon "Engine your mind" della provincia di Frosinone. Le sfide tra cervelli, in materia di ecosostenibilità, avranno luogo dal 10 al 12 novembre nell'ex Mediateca comunale di Ceccano. L'evento è organizzato dall'associazione "Engine4you", presieduta da Francesco Maura, alfiere della Repubblica da oltre due anni per spiccate qualità digitali e strumenti innovativi per il sociale. Si è associato con gli altri ex liceali di Ceccano cresciuti in un pluripremiato gruppo tecnologico. Ora organizzano il bis con il Comune e l'azienda informatica frusinate Seeweb. La prima edizione l'aveva vinta il team "Wi-5" con "Mina".

È un'applicazione per smartphone che, associata a un bracciale con il linguaggio braille, informa anche i ciechi sulla mobilità urbana. Stavolta sono state indette sei gare a premi in tema di rinnovamento ("Re-new"). Sono rivolte a tutte le età: dai 12 ai 99 anni. Il primo premio è di 400 euro, il secondo di 200 ed entrambi consentono anche di visitare il centro dati di Seeweb. Il ruolo guida è affidato a quattro esperti: l'ingegnere aerospaziale Federico Ciotoli, la progettista di contenuti Martina Mastrogiacomo, l'ingegnere del software Andrea Stella e l'impiegata regionale Marta Fuligno. «È una gara per chiunque voglia cimentarsi nel trovare una soluzione innovativa a un problema reale - spiega Engine4you - con l'ausilio di tecnologia, creatività e conoscenze o esperienze personali». Con "Re-design" si chiede di rivoluzionare il concetto tradizionale di tuta spaziale. Con "Re-charge" (Mobilità sostenibile) si attendono soluzioni innovative per aumentare l'efficienza delle macchine elettriche. "Re-cycle" (Cibo ed economia circolare), invece, le vuole nel settore alimentare. Con "Re-think", poi, si deve sfruttare la robotica per migliorare i servizi sanitari e farmaceutici. "Re-generate", invece, è per migliorare produttività e sostenibilità dell'agricoltura. "Re-serve", infine, richiede invenzioni per una gestione sostenibile delle risorse idriche.