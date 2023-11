Se ne va Tommaso Bartoli, «grande uomo, memoria storica, amico di tutti»

Avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 10 dicembre. Ceccano saluta Tommaso Bartoli, dipendente delle ferrovie, scrittore e ricercatore, semplicemente memoria storica della città. I funerali si terranno domani, domenica 12 novembre, alle ore 12 nella chiesa di San Giovanni Battista.

Se ne va tra l’affetto e la stima di una comunità che lo ringrazia per l’operato culturale, sociale e politico a favore della sua terra. Ha raccontato l’Azione Cattolica, il marchese Filippo Berardi e i personaggi ciociari dell’Ottocento, Prossedi e il brigantaggio, gli anni della giovinezza e della guerra, l’arrivo della ferrovia e il pendolarismo, il calcio e il ciclismo ceccanese, la banda musicale. Lascia una grande eredità alla sua terra.

Lo ricorda via social l’ex sindaco Maurizio Cerroni: «Sempre dinamico, sempre a piedi, passo svelto, borsello a tracollo.

L'ultima volta ci siamo incontrati a casa. Una lunga chiacchierata. Parole, racconti che porterò gelosamente con me. Poi come sempre dal tuo borsello hai tirato fuori un fardello di carte, copiosi appunti, stavi lavorando a un nuovo libro».

Cerroni: «Grande uomo e caro amico»

Per l’ex sindaco Cerroni era anche un caro amico: «Mille ricordi mi legano a Tommaso. È stato una fonte di conoscenza e di sapere per tutti. Tante notizie e storie della nostra comunità oggi sono patrimonio di tutti. Come amavi sempre sottolineare "la storia siamo noi". Tutti siamo grati per le storie i racconti che hai regalato alla Città di Ceccano».

«Ceccano oggi perde un grande uomo, scrittore, ricercatore storico, un poeta - conclude -. Nella sua vita ha profuso impegno nel mondo del lavoro nel sindacato cristiano-sociale. Sempre attivo, impegnato politicamente, con spirito di servizio, ma soprattutto ha dato molto nel campo sociale e del volontariato. Un uomo buono di grande sensibilità umana. Un forte abbraccio alla tua cara famiglia».

Piroli: «Memoria storica e amico di tutti»

Un pensiero glielo ha rivolto subito anche la consigliera comunale Emanuela Piroli. «Oggi Ceccano piange la scomparsa di Tommaso Bartoli, memoria storica della città e amico di tutti. Con la sua morte la nostra comunità perde una fonte di cultura e di conoscenza».

«I suoi lavori e i suoi costanti studi, saranno sempre fonte di riflessione e ispirazione, anche per le future generazioni - aggiunge in conclusione -. Per questo, continueremo a sentirlo tra di noi. Per me è stato un onore averlo accanto in occasioni importanti. Mi stringo con un abbraccio, al dolore della famiglia tutta, a cui esprimo le più sentite condoglianze, con grande affetto».

Pro loco: "Bastava chiedere a lui"

Anche la rete associativa della Pro loco di Ceccano è fortemente addolorata. «Un uomo a cui eravamo molto legati e da cui prendevamo esempio - ne parlano -. Nelle nostre ricerche storiche quando avevamo un dubbio ci lasciavamo con la frase: "Ora chiediamo a Tommaso", ed eravamo sicuri che avremmo ricevuto una risposta».

Lo ringraziano, infine, «per il grande impegno profuso per la nostra comunità,per il fare scherzoso con cui ha sdrammatizzato alcune situazioni, e per il grande esempio di fede. Arrivederci nel sorriso di Dio».