Alla guida dell'auto del padre, ragazzino di 15 anni sorpreso dalla polizia stradale. Con lui sul veicolo due coetanei

Era alla guida dell'auto dei genitori ad appena 15 anni e sull'auto con lui c'erano due coetanei. Padre e madre erano ignari di tutto, lui adesso è destinatario di una contravvenzione che pagheranno i genitori stessi. A sorprenderlo sono stati gli agenti della polizia stradale di Frosinone in concomitanza con la giornata in memoria delle vittime della strada. Il ragazzino si era imposessato delle chiavi del veicolo e aveva deciso di fare un "giro" con gli amici.

L’altra contravvenzione invece ha riguardato una persona che guidava con la patente revocata dalla Prefettura de L’Aquila da oltre un anno. In entrambi i casi si è proceduto al fermo per tre mesi dei mezzi e l’autista con la patente ritirata è stato contravvenzionato per 5100 euro.