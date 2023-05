Teramo si ferma per l'addio a Marta Mattielli, morta a 15 anni per un male (foto Newpress)

Centinaia di persone oggi all’ultimo saluto a Marta Mattielli, morta a 15 anni per una gravissima malattia che non le ha lasciato scampo. Al funerale, al Duomo di Teramo, stretti attorno al dolore immenso di papà Giuseppe, mamma Piera e del fratello Mattia, c’erano tantissimi ragazzi, i compagni del Liceo Scientifico, i calciatori del Notaresco dove Matteo gioca. Palloncini bianchi lasciati volare in cielo e applausi per la scomparsa, improvvisa e inaccettabile, di una ragazza che aveva tanti sogni da realizzare