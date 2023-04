Scomparsa (da 7 giorni) 15enne di Orzinuovi: i genitori le avevano sequestrato lo smartphone per punizione. Ricerche in corso per ritrovare Chaimaa

Il comune italiano di Orzinuovi, in provincia di Brescia in Lombardia, è stato scosso dalla scomparsa della 15enne Chaimaa. Da ore sono in corso le ricerche senza sosta da parte dei carabinieri per ritrovare la ragazza scappata da casa una settimana fa. A causa della sua negativa condotta scolastica, i genitori le avevano sottratto lo smartphone come punizione. Martedì, quando è uscita da casa, Chaimaa indossava un giubbino nero e una tuta Lacoste nera con strisce bianche.

Cosa è successo

La 15enne di Orzinuovi è scomparsa una settimana fa dopo che i genitori, a causa della sua scarsa applicazione a scuola, le avevano inflitto una punizione sottraendole il cellulare. La studentessa iscritta alla seconda classe Afm (ex ragioneria) del Cossali di Orzinuovi. Il 4 aprile la ragazza doveva andare a scuola ma non è mai entrata in classe. I tecnici dell’Arma stanno cercando di carpire le password dello smartphone per ottenere informazioni sui contatti della ragazza.

Dalla famiglia e dagli amici, la 15enne è descritta come una ragazza molto sensibile ed impulsiva. Purtroppo, dopo una settimana, non è giunta nessuna segnalazione né ai familiari né tantomeno ai carabinieri. «Siamo in contatto con le forze dell'ordine - afferma il sindaco Gianpietro Maffoni - e speriamo di avere buone notizie nel più breve tempo possibile».

Al momento è come se la minorenne fosse svanita nel nulla, mentre i carabinieri della Compagnia di Verolanuova proseguono nelle ricerche. L'ipotesi principale dei militari dell'Arma è l'allontanamento volontario, le forze dell'ordine della Bassa bresciana stanno collaborando con la polizia ferroviaria di Bologna ma anche con quella di Milano. Due snodi fondamentali per le persone che decidono di scappare da casa e salgono su qualche treno.

Chaimaa, 15 anni, è scomparsa dalla provincia di #Brescia il 4 aprile. E' uscita per andare a scuola ma lì non è mai arrivata. No ha portato con sé il cellulare e i familiari sono molto preoccupati. Qualcuno l'ha incontrata? #chilhavisto



[FOTO]→ https://t.co/ZXj4tLs96q pic.twitter.com/WgIMUE5JTE — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 7, 2023

Nella serata di domani la trasmissione Rai «Chi l'ha visto?» affronterà il caso di Chaama, nella speranza che la 15enne venga rintracciata al più presto.