Corteo per Giulia questa sera: «Basta femminicidi e violenza di genere»

Appuntamento questa sera - lunedì 20 novembre - alle 21 al parco Matusa di Frosinone «per dire basta ai femminicidi e alla violenza di genere». A organizzare l'iniziativa è il centro antiviolenza "Fammi rinascere"

«Il patriarcato ci ammazza ogni giorno, non è possibile che ogni tre giorni ci sia un femminicidio e le istituzioni che fanno? Stanno a guardare complici di perpetrare una cultura del possesso.

L’Italia è uno dei pochi paesi in Europa in cui l'educazione sessuale ed affettiva non è obbligatoria nelle scuole vogliamo che educhiate i vostri figli perché siamo stufe di doverci proteggere. Noi non vogliamo avere paura, per questo ci riprendiamo le strade perché non siamo sole, siamo marea che si diffonde se non per amore, per rabbia. Non una di meno»



A chi parteciperà è richiesto di portare un drappo o un nastro rosso. Il corteo arriverà fino alla rotonda di De Matthaeis. L'evento sarà seguito in diretta facebook dalla nostra pagina