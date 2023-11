Posti di blocco della polizia sulla Monti Lepini, ritirate patenti per alcol e droga

Domenica 5 Novembre 2023, 21:46

Notte di controlli sotto la pioggia battente al fine contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli agenti della polizia stradale di Frosinone, coordinati dal comandante Stefano Macarra, e della polizia provinciale, coordinati dal comandante Pierfrancesco Vona, si sono posizionati sulla Monti Lepini nei pressi del casello autostradale del capoluogo. Numerosi i veicoli fermati dall'una e mezza della notte di sabato 4 novembre fino alle cinque e trenta del mattino di domenica. I controlli hanno portato al ritiro di 5 patenti di cui tre per guida in stato di ebbrezza e 2 per droga. Gli automobilisti, tutti di giovane età, sono stati sottoposti ad alcol test ed è risultato che avevano superato le concentrazioni di assunzione di alcol consentite. Da 0,5 grammi a 0,8 grammi per litro è prevista una sanzione amministrativa, dopo questo limite subentrano responsabilità di natura penale. Alcol e guida, cosa dice la legge (salute.gov.it)

Presente anche il medico della polizia di Stato per le verifiche tossicologiche ovvero lo stato di l'alterazione attraverso il test sulla saliva. Una persona è risultata positiva alla cocaina. Un'altra ha rifiutato di sottoporsi alla verifica. Durante i controlli un veicolo è stato sequestrato perché senza copertura assicurativa da più di un anno.

Nel nuovo codice della strada, approvato dal Consiglio dei Ministri e in discussione in Parlamento, si propone un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe, introducendo il divieto assoluto di assumere alcolici, per due o tre anni a seconda del reato, per i conducenti già condannati per reati specifici. È introdotto inoltre l’obbligo di installazione del sistema alcolock, collegato al motore, che ne impedisce l’avvio se il tasso alcolemico è superiore allo zero. Si segue quanto già imposto dall’Unione Europea che obbliga tutte le auto di nuova omologazione a predisporne l’installazione. Inoltre verrà ritirata la patente e non potrà conseguirla nuovamente prima di tre anni, a chiunque verrà sorpreso a guidare dopo l’assunzione di droghe, al di là dello stato di alterazione psico-fisica.