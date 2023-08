Lunedì 21 Agosto 2023, 07:48 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, il vicino lo "chiude" in casa. Sembra non avere fine l'incubo di un 74enne di Supino entrato in conflitto con un confinante per una strada di passaggio. Quest'ultimo, nei giorni scorsi, con una ruspa gli aveva scavato un fosso davanti all'ingresso di casa impedendo così all'anziano di passare con l'auto. L'anziano si era quindi rivolto ai carabinieri e i militari dell'Arma hanno ordinato di ripristinare lo stato dei luoghi per permettere all'uomo di transitare con la sua vettura. Il vicino agguerrito aveva piazzato nella buca dei fusti metallici e una tavola di legno. Un passaggio di fortuna che non risolveva il problema dell'anziano. Il 74enne, esasperato e in un momento di rabbia, ha preso i fusti e li ha lanciati nella proprietà del confinante.

L'altra mattina è arriva la risposta, il pensionato non credeva ai suoi occhi: nel fossato il vicino, utilizzando sempre il suo mezzo agricolo, ha piazzato dei massi di cemento enormi.

Così l'anziano si è ritrovato nella stessa situazione di prima: chiuso nella sua casa senza alcuna possibilità di poter uscire con la sua vettura.

A seguito di tale fatto l'uomo si è rivolto anche al sindaco di Supino Gianfranco Barletta sollecitandolo a mettere in atto tutte le azioni di sua competenza al fine di chiudere questa storia e ripristinare lo stato dei luoghi.

CARTE BOLLATE

«Al momento mi è stato riferito che il caso verrà esaminato da un giudice civile - ha dichiarato l'anziano - Ma ci saranno dei tempi tecnici da rispettare. E sembra che prima di un mese non si potrà fare nulla. Io che vivo solo con mia moglie e ho problemi cardiaci, non posso aspettare tutto questo tempo. Spero che le autorità preposte mi aiutino a risolvere questo problema che sta mettendo a dura prova il mio sistema nervoso».



La "guerra" tra i due va avanti da tempo. Al centro della contesa una strada utilizzata da entrambi. Il pensionato ha messo tutta la documentazione nelle mani suo legale di fiducia Roberto Capobianco il quale ha fatto scattare l'ennesima denuncia per violenza privata. Quello che preme di più all'anziano è che si possa in tempi brevi far ripristinare lo stato dei luoghi. Quest'anno il 74enne, a causa della trincea scavata dal vicino, ha dovuto fare a meno della vacanza in camper.

«È una situazione al limite dell'assurdo- ha continuato il denunciante- io non posso fare altro che stare alla finestra a guardare aspettando da un momento all'altro qualche altro dispetto».