Venerdì 24 Novembre 2023, 08:49

Con undici cartiere, Guarcino è stata una delle capitali dell'industria cartaria. Nel solco della tradizione, si conferma una punta di diamante in fatto di innovazione tanto che l'azienda Cartiere di Guarcino Spa è stata scelta da Legambiente come 17esima tappa della campagna "I cantieri della transizione".

I vertici dell'organizzazione ambientalista e di Assocarta si sono dati appuntamento ieri nel Centro Diocesano Luigi Belloli di via Roma dove è stata illustrata l'attività dell'impianto guarcinese che produce per il settore del mobile e del pavimento in due occasioni: durante un incontro moderato da Francesco Loiacono, direttore de La Nuova Ecologia' e durante una visita nell'impianto stesso. «Cerchiamo di produrre in maniera sostenibile utilizzando energia verde con una percentuale che è ben al di sopra della media nazionale ha dichiarato l'amministratore delegato Massimo Giorgilli - L'obiettivo è ridurre nel giro di qualche anno l'utilizzo del 5 per cento di gas. Pensiamo di gestire l'attività nel rispetto delle risorse naturali disponibili come l'acqua, utilizzare come detto energia verde e massimizzare il materiale riciclato, precisando però che tutta la materia vergine che noi utilizziamo, ovvero la cellulosa, ci arriva da foreste certificate».

PROCESSI VIRTUOSI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«È una realtà produttiva con 190 addetti e 50.000 tonnellate all'anno di carta con cellulosa certificata e carta da riciclare su di una superficie di 144.000 metro quadrati. L'investimento nelle energie rinnovabili consente l'eliminazione di combustibili fossili e la riduzione di emissioni di CO2 nell'aria» spiega Legambiente.«Per fare passi in avanti a favore dell'economia circolare e decarbonizzare, occorrono provvedimenti più snelli ha commentato Stefano Ciafani presidente nazionale di Legambiente È partito un appello al governo per permettere autorizzazioni più veloci per impianti a biometano e idrogeno verde. È importante non lasciare sole queste realtà».«Il settore utilizza il 62% di carta da riciclare nella produzione, che si coniuga con la restante percentuale proveniente da cellulosa, rinnovabile e certificata, garantendo la provenienza da foreste gestite in modo sostenibile. Nell'imballaggio il riciclo è stabilmente oltre l'85%, oltre l'obiettivo del 75% al 2025, previsto dalla normativa comunitaria» ha spiegato il direttore generale Assocarta Massimo Medugno.Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, ha sottolineato l'esigenza anche di una gestione armonizzata e oculata del patrimonio boschivo di cui il circondario abbonda. Il sindaco Urbano Restante e Alessandro Boccanelli, presidente Società Italiana Cardiologia Geriatrica e presidente Salute e Società Onlus, hanno annunciato la creazione di un'area museale attorno ai siti delle antiche cartiere e un archivio fotografico.