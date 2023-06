Inizia una settimana importante, se non decisiva, per il futuro prossimo del Frosinone che deve innanzitutto mettere nero su bianco il nome del prossimo allenatore, conche resta in pole position per la conferma anche in Serie A, anche se tecnico di Pescara sembra vacillare dopo il sondaggio nei suoi confronti dell'Olympique Marsiglia come sostituto di un altro ex Juventus come Igor Tudor. Il giorno buono potrebbe essere oggi o comunque nei prossimi giorni, prima della conferenza stampa del presidente Maurizio Stirpe, fissata per venerdì 16 alle ore 11.30 alla guest area dello stadio "Benito Stirpe-Psc Arena". Per quel giorno, in cui il presidente farà il punto della situazione spiegando gli obiettivi della prossima stagione, è presumibile che la vicenda riguardante il tecnico sia stata risolta, anche si avvicina l'inizio della preparazione precampionato fissata tra circa un mese. L'opzione Grosso, che ricordiamo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, resta la più probabile, ma il persistente silenzio da entrambe le parti e le voci di un interessamento sempre più insistente da parte dell'Olympique Marsiglia per il trainer che ha riportato in Serie A il Frosinone (operazione che starebbe portando avanti il direttore sportivo dei francesi Javier Ribalta, vicino a Grosso ai tempi della Juventus under 23) creano un'incertezza che può essere spazzata via solo da un comunicato ufficiale da parte della società, che potrebbe anche arrivare in giornata. Altrimenti il rebus durerà ancora qualche giorno, anche se l'impressione è che il Frosinone sia disposto a prolungare il contratto di Fabio Grosso, al quale dunque spetta l'ultima parola se accettare o meno.