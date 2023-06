Frosinone, Eusebio Di Francesco tra i favoriti per la panchina giallazzurra dopo l'addio di Fabio Grosso

Dopo l'addio di Fabio Grosso al Frosinone, parte il totoallenatore. In pole position ci sarebbe Eusebio Di Francesco. Da non trascurare però anche le piste che portano ad altri due nomi, quelli di Roberto D’Aversa e di Fabio Pecchia. Una decisione verrà presa nei prossimi giorni. Per Grosso si parla della panchina dell'Olympique Marsiglia ma anche di una possibile permanenza in Serie B nella retrocessa Sampdoria.