Grave incidente a Cassino, auto contro uno scooter: feriti moglie e marito

Un grave incidente si è verificato questa sera, 13 agosto, in via Marconi a Cassino. Un'auto con a bordo il conducente ha travolto uno scooter sul quale viaggiavano un uomo e una donna, secondo le prime informazioni moglie e marito, che sono rimasti feriti. In stato di shock ma illeso il guidatore dell'auto.

In zona c'erano diverse persone che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, è intervenuto personale dell'Ares 118, carabinieri e vigili del fuoco. La donna, al momento, sembra nelle condizioni peggiori tanto che si è deciso di trasferirla in elicottero in un ospedale romano.