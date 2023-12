Furto con spaccata in un bar di Ripi: i ladri sfondano la vetrata e rubano gratta e vinci e 100 euro in contanti

Furto con spaccata ai danni di un bar di Ripi. È successo questa notte intorno alle 3.30. I malviventi, a bordo di un'Audi nera, hanno sfondato la vetrata d'ingresso dell'esercizio pubblico situato sulla via Casilina sud. In pochi minuti i ladri hanno arraffato quello che potevano: gratta e vinci e 100 euro in contanti. Ingenti i danni. Il raid, simile a quelli avvenuti nei giorni scorsi anche a Frosinone, è stato ripreso da una delle telecamere della videosorveglianza presente in zona.

