Furto notturno in tabaccheria: portate via sigarette e gratta e vince. E’ successo a Cassino in un’attività commerciale che si trova nel quartiere San Bortolemeo .

Qui il proprietario, nella prima mattinata di ieri, si è recato nel locale per aprire, ma ha fatto l’amara scoperta.

Almeno in cinque hanno forzato la porta d’ingresso e si sono introdotti all’interno, dove hanno fatto razzia di sigarette e gratta e vinci. La scena durata un minuto e mezzo circa è stata ripresa dalle telecamere del circuito di sicurezza interno. I malviventi indossavano guanti e avevano il volto coperto per non farsi riconoscere. Subito dopo il colpo sono fuggiti a folle velocità verso l'autostrada, dove si sono diretti in direzione Napoli.

Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato cittadino, i quali subito dopo la chiamata al 113, si sono recati sul posto per i rilievi del caso. Il proprietario oltre al danno derivante dalla refurtiva, che è in via di quantificazione, ha dovuto fare anche i conti con la terribile scena che si è trovato di fronte: gli arredi del locale totalmente a soqquadro.

Quello avvenuto nel ultime ore potrebbe avere la stessa matrice del furto avvenuto a fine novembre scorso ai danni di un sala slot sempre di Cassino. Le modalità di azione potrebbero essere le stesse, tutto è al vaglio degli investigatori della polizia diretti dal vice questore aggiunto Giovanna Salerno.

Ma non è l'unico colpo avvenuto negli ultimi giorni. A Pontecorvo proseguono le indagini sul doppio colpo i abitazione, dove oltre agli oggetti di valore sono state portate via anche due pistole regolarmente detenute e custodite. In questo caso ad indagare sono i carabinieri della compagnia pontecorvese.