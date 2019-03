Morti insieme, così come sono vissuti indissolubilmente nella loro vita coniugale. Marito e moglie settantenni di Castelliri hanno perso la vita finendo contro un muretto di cemento armato con la loro auto, una Matiz, accartorciatasi forse per un guasto o per un malore.

L’impatto violento e senza scampo per entrambi. L’incidente è avvenuto sulla provinciale Romana-Castelliri nella zona selva, a Castelliri. Erano tornati nella loro terra natia dopo aver trovato lavoro in Francia, dove avevano trascorso la maggior parte della propria esistenza. La strada è stata chiusa al traffico in attesa del nulla osta del magistrato per estrarre i due corpi da quello che resta dell’abitacolo. Sul posto, per i rilievi, sono giunti i carabinieri. Ultimo aggiornamento: 14:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA