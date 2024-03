Spaccio di droga a Frosinone, parte la controffensiva della questura. Proprio nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile, che da tempo stanno attenzionando le zone della città ritenute " calde " per lo spaccio, hanno intimato l'alt ad una Bmw che era stata vista sfrecciare ad alta velocità in direzione del "". L'automobilista invece di fermarsi ha proseguito spedito fino all'altezza della scala C del lotto 19 in corso Francia. Una volta arrivato davanti al piazzale l'automobilista ha fatto scendere dalla vettura un passeggero. Quest'ultimo si è dato alla fuga a piedi all'interno dell'androne del palazzo. Uno dei poliziotti è riuscito a bloccare il conducente della Bmw, mentre un collega si è messo all'inseguimento del fuggitivo che è stato fermato al sesto piano dello stabile dopo una estenuante corsa a piedi. L'agente della Mobile, agli ordini del dirigente Flavio Genovesi, avrebbe visto che cercava di disfarsi di un involucro in cellophane. Involucro che è stato prontamente recuperato e che conteneva 23 grammi di cocaina cotta e cruda già divisa in dosi. Nel corso di questa operazione sono stati subito installati dei posti di blocco proprio per impedire allo spacciatore di potersi dare alla fuga. I due soggetti sono stati entrambi identificati. In arresto è finito il fuggitivo. Si tratta di Salvatore Giovanni Giordano, un trentenne di origini campane e residente in via Marittima a Frosinone.