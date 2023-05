Lucioni solida garanzia, Mazzitelli non ne sbaglia una, Borelli lotta in area e al resto pensa Caso

Turati 6,5 la Reggina inizia bene e lui sventa un paio di occasioni pericolose, poi non può nulla sul gol di Hernani e infine fa la parata della sicurezza al 90'.

Sampirisi 6,5 Inizialmente in difficoltà per le iniziative dell’ex Canotto, ne prende le misure e si rivela un ottimo difensore aggiunto per la miglior retroguardia del campionato. Seconda promozione consecutiva dopo quella con la maglia del Monza.

Lucioni 7 Solita garanzia dietro, marca e recupera, dando sicurezza e solidità, oltre a dare il via al terzo gol, timbrando la quarta promozione nella massima categoria negli ultimi 6 anni.

Ravanelli 6,5 Primi 20’ un po’ difficoltosi come tutta la squadra giallazzurra, poi si scioglie, ma si fa sorprendere sulla rimessa laterale che causa la rete reggina di Hernani. Alla fine per lui un’altra promozione dopo quella con la Cremonese.

Cotali 7 Meno timido del solito, offre un grande assist a Borrelli e poi impegna il portiere reggino Colombi con un gran sinistro al volo, oltre ad ottimi recuperi difensivi. Dopo il gol di Borrelli corre ad abbracciare Frabotta, con cui si gioca il posto e a cui lascia spazio ad inizio ripresa (1’st Frabotta 6 Entra ed effettua un paio di sgroppate pericolose sulla sinistra).

Gelli 6,5 Preferito a Rohden per dare maggior robustezza in mezzo al campo su un campo pesante per la pioggia. Ci riesce.

Mazzitelli 7,5 Qualche volta un po’ impreciso, ma comunque le azioni più pericolose del Frosinone partono quasi sempre dai suoi lanci come in occasione dell’assist a Caso. Anche lui, come Sampirisi, bissa il salto in A dopo quello con il Monza (35’st Rohden sv).

Boloca 7 Ingaggia un duello corpo a corpo con il più temuto degli avversari, Fabbian, uscendone vincitore

Insigne 6,5 Trasforma con forza il calcio di rigore del 2-0 (28’st Baez sv).

Borrelli 7,5 Premia la fiducia concessagli da Grosso, che lo preferisce a Moro, con un gran colpo di testa che ha il merito si stappare la partita in un momento in cui era bloccata. Lotta su ogni pallone (39’st Moro sv).

Caso 8 Dopo un avvio in sordina cresce e riesce a dare vivacità in avanti, guadagnando calcio di rigore ed espulsione di Cionek. Tocco di giustezza in mezzo alle gambe del portiere per il 3-1 e l’ottavo gol stagionale (28’st Garritano sv).

Grosso 7 Azzecca la mossa Borrelli, per dare maggior peso al suo attacco in una serata piovosa e per il resto mette in campo la miglior formazione possibile, suggellando così un traguardo eccezionale non solo per la squadra, ma anche per la sua carriera personale.