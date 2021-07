Frosinone, vola dal quinto piano: noto medico di famiglia di 62 anni muore sul colpo

Lunedì 5 Luglio 2021, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 16:32

Un volo dal quinto piano che non gli ha dato via di scampo. A perdere la vita sul colpo è stato Maurizio Pizzutelli, 62 anni medico di base oltre che angiologo e specializzato in medicina estetica. La tragedia si è consumata questa mattina intorno alle 8 e 30 in zona Euroclub a Frosinone.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine. Il magistrato ha sequestrato la salma e disposto l'esame autoptico. Se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario saranno gli inquirenti a stabilirlo. Un dramma inaspettato da una persona solare come lui.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Malore fatale durante le vacanze in Puglia, muore la moglie di... VEROLI Veroli: l'auto si ribalta, muore tra le lamiere

Disponibile con tutti, generoso e con una parola di conforto per chi ne aveva bisogno. Nonostante i mille impegni lavorativi riusciva a ritagliarsi qualche ora per lo sport.