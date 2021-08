Frosinone, funzionario della Provincia muore in vacanza: dolore per la scomparsa di Fabio Fabrizi

Giovedì 19 Agosto 2021, 21:37

Si è spento questa mattina, all’età di 65 anni, il geometra Fabio Fabrizi, di Arnara, responsabile del Settore Rifiuti della Provincia di Frosinone . Fabrizi si trovava in vacanza in Calabria quando un malore non gli ha lasciato scampo. A fine anno Fabrizi sarebbe andato in pensione. Il presidente della Provincia, Antonio Pompeo, ha voluto esprimere sincera vicinanza e sentito dolore per la tragica scomparsa.

«Una notizia drammatica che lascia la moglie e la figlia alle quali voglio esprimere il mio sentito cordoglio. Un dipendente storico, da oltre quarant’anni al servizio del nostro Ente. Un lutto improvviso che ha rattristato l’intera Amministrazione provinciale, i colleghi del Settore e tutti i dipendenti, che stimavano il geometra per l’attaccamento al lavoro e il grande senso di responsabilità da sempre dimostrato nel suo incarico».