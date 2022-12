Lunedì 19 Dicembre 2022, 09:32

L'influenza corre e i farmaci scarseggiano. Allarme carenza medicinali nelle farmacie e parafarmacie d'Italia. Emergenza che sta coinvolgendo anche la città e la provincia di Frosinone. L'alto numero di persone influenzate ha aumentato a dismisura la richiesta di farmaci per la cura dei sintomi, e per questo motivo molti prodotti iniziano a scarseggiare. Soprattutto quelli per i più piccoli.

Secondo l'ultimo bollettino InfluNet, il Sistema di Sorveglianza Integrata dell'Influenza curato settimanalmente dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss), sono stati contagiati ben 943mila italiani. Il numero più alto dal 2009 a questa parte. Ed è proprio questo uno dei motivi del perché gli scaffali delle farmacie e parafarmacie sono ormai semi-vuoti. «Siamo in seria difficoltà per la mancanza di alcuni farmaci, come quelli per l'aerosol, ma soprattutto medicinali pediatrici, a partire dagli sciroppi antibiotici, e simili spiega all'Adnkronos Salute il presidente di Federfarma Lazio, Eugenio Leopardi Noi farmacisti spesso non ne conosciamo neanche il motivo e siamo in difficoltà davanti a una mamma che ce lo chiede».

PROBLEMI NELLA LOGISTICA

Le criticità sono causate anche dai problemi della catena logistica mondiale e dalla crisi energetica: «Sappiamo che a causa della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina, trattandosi di farmaci che costano molto poco, alcune aziende hanno interrotto la produzione perché non ricevono le materie prime o quelle necessarie al confezionamento, o comunque che ci sono problemi di approvvigionamento, ma nella maggior parte dei casi non sappiamo perché mancano e quando potremo riaverli. In molti casi, come quello dell'ibuprofene o altri medicinali per adulti - sottolinea - è più facile sostituirli con un generico o con un altro principio attivo, una soluzione si trova parlandone con il cittadino e con il suo medico nei casi più particolari, ma - ribadisce - per i bambini siamo in difficoltà».



LE SCORTE

In Ciociaria la situazione è molto simile. Le varie farmacie di Frosinone sono in difficoltà per la mancanza di alcuni medicinali: «I farmaci antinfluenzali scarseggiano rivelano i farmacisti del capoluogo - soprattutto mancano alcuni sciroppi per la tosse. Fortunatamente ci sono tanti tipi a cui attingere quindi se si ha un po' di scorta in farmacia si riesce a far fronte alle esigenze. Purtroppo scarseggiano anche alcune molecole di antibiotici pediatrici quindi con i pediatri bisognerebbe lavorare in sinergia nella scelta del farmaco da dare al paziente. Qualche disagio nel periodo natalizio potrebbe esserci ma non appena riapriranno le aziende siamo stati tranquillizzati sul ripristino delle scorte. Fortunatamente ci sono anche farmaci equivalenti e similari da dare nel caso in cui l'originale fosse mancante. Poi per farmaci a base di ibuprofene il discorso è a parte perché sono ormai carenti da mesi a causa del grande uso che se ne è fatto per il Covid».

L'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco che pubblica periodicamente l'elenco dei farmaci carenti, nell'ultima pubblicazione ha fatto notare come a mancare siano proprio i prodotti farmaceutici a base di ibuprofene. Ad esempio, nella lista sono inseriti sia il Moment 200 che il 400. Stessa cosa vale per la tachipirina. L'elenco Aifa, nel frattempo, sta crescendo e anche questo è un segno delle difficoltà del settore. Un paio di mesi fa i medicinali carenti erano 3.080, adesso siamo arrivati a 3.132. Quelli più critici, per i quali è stata autorizzata l'importazione dall'estero, sono 321.