Chiuso in una busta e gettato per strada, cane salvato. Si chiamerà Pasqualino

Lo hanno chiamato Pasqualino, è un cucciolo di Yorkshire che rischiava di morire soffocato, in una busta lasciata ai margini della provinciale che collega Pontecorvo a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone. Busta che era stata sigillata ma che, per fortuna, è stata notata da due passanti che sono intervenuti e hanno salvato il cagnolino.

Il video del loro intervento di sabato sera, 30 marzo, è stato postato sui social con un commento eloquente: «Se qualche brava persona riconosce questo cane per favore ditemi chi è il padrone così lo vado a trovare insieme alle forze dell'ordine».

Gianna, la donna che insieme al marito ha trovato il cane, scrive sul suo profilo: «Quest'anno per Pasqua ho ricevuto un uovo speciale con una sorpresa altrettanto speciale, ho trovato Pasqualino, un cucciolo gioioso e giocherellone. Benvenuto in famiglia»