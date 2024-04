Incidente tra auto e un ciclomotore: quattro feriti, grave un adoloscente

Grave incidente a Pontecorvo, in località Sant’Oliva tra un’utilitaria e un ciclomotore. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultimo, minorenne, trasferito al “Gemelli” di Roma in prognosi riservata, mentre l’altro che era con lui (anch'egli minorenne) è stato trasportato al “Bambino Gesù”, sempre nella capitale, per fratture agli arti inferiori. Conducente e passeggero dell’utilitaria, invece, sono stati trasportati all’ospedale “Santa Scolastica” di Cassino. Accertamenti sulla dinamica e verifiche per stabilire se i conducenti avessero bevuto o meno sono in corso da parte dei carabinieri. L’incidente si è verificato su una strada vicinale, nella zona Vanni, intorno alle 14.

