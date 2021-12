Mercoledì 1 Dicembre 2021, 09:10

Avrebbe costretto la figlia 19enne a prostituirsi. L. N., una 41 enne di Alatri, è adesso indagata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Dopo la separazione dal marito, avvenuta alcuna mesi fa, la donna aveva detto ai familiari che si voleva trasferire a Ferrara per cercare un lavoro stabile. Così aveva fatto la valigia ed era partita insieme alla primogenita di 19 anni. Le altre due figlie ancora minorenni erano rimaste con il padre.

Ora, secondo le accuse, la ciociara avrebbe messo in piedi nel suo appartamento una vera e propria attività di meretricio. Gli investigatori erano arrivati a lei perché avevano avviato una inchiesta su alcuni annunci pubblicitari che reclamizzavano massaggi miracolosi. Si trattava ovviamente di annunci che fungevano da specchietto per le allodole per le prestazioni sessuali a pagamento fornite dalla 41enne ciociara.

Le indagini dopo gli annunci sui giornali

Nel giro di sei mesi la donna era riuscita a raggranellare una ingente somma di denaro. Ma per alzare ancora di più l'asticella dei prezzi, aveva costretto la figlia a sottostare alle voglie di alcuni clienti che richiedevano, in cambio di tanti soldi, dei giochi erotici particolari. Quegli annunci pubblicitari fittizi hanno portato dritti alla donna ciociara. Quando gli investigatori della procura di Ferrara si sono resi conto di trovarsi davanti ad una escort che per intascare più denaro faceva anche prostituire la figlia, hanno contattato gli agenti della squadra Mobile di Frosinone i quali hanno operato di concerto con i colleghi emiliani.

La 41enne indgata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Al momento è stata raggiunta da un Foglio di Via Obbligatorio. La donna non potrà mettere piede nella città di Ferrara per diverso tempo. Ad informare la famiglia di quello che la escort a tempo pieno faceva nella città emiliana sono stati gli investigatori della procura ferrarese.

Questi ultimi hanno convocato un congiunto della signora proprio informarlo dell'attività illecita posta in essere dalla donna soprattutto nei confronti della figlia che con il miraggio di guadagnare tanti soldi e poter vivere una vita nel lusso e negli agi aveva accettato passivamente quanto richiesto dalla madre. Le indagini su questo giro di prostituzione in trasferta proseguono.