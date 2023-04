Frosinone, il ct Mancini allo stadio Stirpe

C'è anche il ct della Nazionale Roberto Mancini allo stadio Stirpe di Frosinone per la sfida di serie B tra la capolista e il SudTirol, big match della 34esima giornata del torneo cadetto.

L'arrivo di Mancini attorno alle ore 13, accolto dalla dirigenza gialloazzurra.

Per Mancini l'occasione per osservare alcuni talenti in casa Frosinone, già convocati per stage della nazionale come Boloca, ma anche giovani nel girone dell'Under21 Turati e Morro.