Mercoledì 19 Aprile 2023, 06:25

MONTEFALCO - Piacevolissima sorpresa, ieri a Montefalco: Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale di calcio, nel viaggio da Roma alla sua Jesi, ha visitato la ringhiera dell’Umbria ed è stato accolto da Marco Caprai, patron della Cantina Caprai. “È una persona piacevolissima – dice Caprai – e ci ha fatto questa sorpresa che di fatto è nel segno di Federico II, la figura che unisce Montefalco e Jesi. S’è parlato di calcio, di vino e delle bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali. Mister Mancini conosce bene l’Umbria e apprezza Montefalco e per noi tutti – conclude Marco Caprai – è stata una graditissima sorpresa dato che ci ha detto che è diverso tempo che voleva passare da queste parti”. E per Caprai oltre alla grande sopresa anche un importante traguardo. Perché tra i 200 vini selezionati da Rolland & Associés per la degustazione antologica Primeurs Étoilés, per la prima volta c’è anche l’Italia con le cantine capitanate da Marco Caprai e Niccolò Marzichi Lenzi. Ogni anno, a fine aprile, gli operatori di tutto il mondo si danno appuntamento per la degustazione dei primeur bordolesi. Un evento unico al mondo, che Château La Dominique ha deciso di rendere ancora più unico con i Primeurs Étoilés, la cui terza edizione si terrà quest'anno dal 24 al 27 aprile 2023. Per quattro giorni, il Grand Cru Classé di Saint-Émilion accoglierà i professionisti per una degustazione antologica: quella dei 200 vini selezionati dal laboratorio Rolland & Associés, provenienti da tutte le regioni di Bordeaux, dal Médoc a Pessac-Léognan passando per Sauternes e Pomerol. Il team del laboratorio (Michel Rolland, Julien Viaud, Mikaël Laizet, Jean-Philippe Fort, Alexandre Béra e Sophie Maltaverne) presenterà le principali caratteristiche dell'annata 2022 e i profili dei diversi vini. Ma tra i 200 vini in degustazione non mancheranno nemmeno dei guest star italiani: si tratta, dall’Umbria, del Merlot Belcompare e del Montefalco Sagrantino 25 anni di Arnaldo Caprai, e, dalla Toscana, del Pino di Biserno di Tenute di Biserno. «È un grande onore per noi rappresentare l’Italia in questo evento di assoluto prestigio e di risonanza internazionale – afferma Marco Caprai -, un momento che per noi sarà non solo di grande visibilità, ma anche di interessantissimo confronto». «Siamo lusingati dell’invito a partecipare a questo evento che, dalla sua nascita, dovrebbe essere dedicato unicamente ai vini bordolesi – commenta Niccolò Marzichi Lenzi -. Questa apertura ad altre realtà ci incoraggia e dimostra che il nostro lavoro sta portando i suoi frutti».