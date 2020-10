Frosinone. Una borsa di studi e un videoclip per ricordare Willy Monteiro Duarte, il 21enne palianese ucciso dal branco

Sarà traduttrice e interprete grazie a Willy. Questa mattina, presso l’aula Magna dell’Unint, Università degli Studi Internazionali di Roma, Isabel Rosa Rodriguez, studentessa di origini capoverdiane, ha ricevuto una borsa di studio dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il 21enne di Paliano ucciso dal branco a Colleferro il 6 settembre scorso. A consegnarle 'Una Borsa per Willy - La cultura contro la violenza' è stata Lucia Duarte, la mamma di Willy, nel corso di una cerimonia che si è svolta alla presenza del presidente dell'VIII Municipio di Roma, Amedeo Ciaccheri, di Domenico Alfieri, primo cittadino di Paliano, di Felicetto Angelini, sindaco di Artena, paese dove risiedono i 4 accusati dell’omicidio, e di Jorge Josè de Figueiredo, ambasciatore della Repubblica di Capo Verde. Ancora turbata per la sorte toccata al figlio, la mamma di Willy ha espresso parole di speranza per il futuro della giovane capoverdiana che senza la borsa di studi intitolata alla memoria del coraggioso giovane palianese, insignito della medaglia al valore civile dal Presidente della Repubblica, non avrebbe potuto proseguire gli studi. “Willy sarebbe molto contento di questo - ha dichiarato Lucia Duarte - Spero che la ragazza saprà cogliere l’opportunità, che si impegni e soprattutto che viva con lo spirito di pace e di non violenza”.

E da Paliano continuano gli omaggi a Willy. L’ultimo si intitola “Il sorriso di Willy (Canzone per Willy Monteiro Duarte)” ed è il videoclip musicale realizzato da Riccardo De Angelis e Mauro Passa con la partecipazione degli amici di Willy. Nel videoclip appaiono per la prima volta filmati e immagini inedite del giovane cuoco assassinato che viene ritratto in momenti di spensieratezza e di allegria in compagnia dei suoi amici e familiari. La canzone è interpretata da Mauro Passa (tra i finalisti al prossimo Sanremo Rock 2021) che ne ha realizzato anche l'arrangiamento musicale, mentre la regia video è stata curata da Riccardo De Angelis, finalista al premio “Bellaria Film Festival 2020”, già autore di documentari tra cui “Spadò, il danzatore nudo”, con la partecipazione di Giordano Bruno Guerri. “Coltivare la memoria di quanto accaduto - dichiarano gli autori - è fondamentale affinché Willy diventi un modello e uno stimolo a costruire una società più virtuosa, soprattutto per le nuove generazioni che sono spesso affascinate dai falsi miti del lusso e della violenza”.

