Frosinone, allerta 1 per le polveri sottili: stop anche alle auto Euro 4 fino a Natale

È un provvedimento emergenziale contro le polveri sottili a catturare l’attenzione nel corso dell’odierna conferenza stampa di fine anno nella sala consiliare del Comune di Frosinone. Proprio stamane, per via di quattro sforamenti giornalieri consecutivi di Pm10, è stata emanata l'ordinanza da parte del sindaco Riccardo Mastrangeli.

A partire da domani, venerdì 22 dicembre, saranno applicate misure speciali per via del raggiungimento del livello di allerta 1: fino a Natale divieto di utilizzo dei veicoli fino a Euro 4 dalle ore 8.30 alle ore 18.30, nonché dei riscaldamenti a biomassa (camini e stufe a pellet) in edifici dotati di impianti a gas o alternativi.

A proposito di biomassa e inquinamento atmosferico, è stato anche lanciato un progetto di monitoraggio delle malattie respiratorie in contrada Selva dei muli: la zona antistante all’area in cui sorgerebbe il futuribile biodigestore di Frosinone, via Antonello da Messina, dall’altra parte dell’autostrada A1.