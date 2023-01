Fontana Liri, "Il monumento che non c'è" per omaggiare Marcello Mastroianni

Il Monumento che non c'è in onore dell'attore Marcello Mastroianni. L'iniziativa arriva dal Comune di Fontana Liri (paese natale di Marcello Mastroianni), che continua a rendere omaggio al grande attore. Il monumento è stato inaugurato nei giorni scorsi e si tratta di una fontana sul cui zampillo viene proiettata, in giorni ed orari stabiliti, l'immagine di Marcello Mastroianni.

L'innovativa opera è stata denominata, appunto, Il monumento che non c'e, non essendo infatti sempre visibile, ma solo in determinati giorni e ad orari prestabiliti. La fontana di Piazza Trento, in alcune giornate particolari, si trasforma in una originale memoria del grande attore: l'acqua dello zampillo della fontana diventa un ventaglio nebulizzato che funge da schermo sul quale viene proiettata l'immagine di Mastroianni con un proiettore ad alta tecnologia.



«Il monumento che non c'è - ha spiegato il sindaco Gianpio Sarracco - completa il percorso di valorizzazione della piazza centrale attraverso il connubio con Mastroianni: un murales di Cufrini (realizzato con la tecnica del word work), una installazione artistica luminosa realizzata da Franco Bianchi Poteca ed appunto l'ologramma con l'acqua a fare da schermo, idea a cui hanno lavorato diversi professionisti del territorio tra cui Vittorio Casciano, Franco Bianchi Poteca, Alessio Patriarca, Alessandro Bianchi coordinati dall'ingegnere Gabriele Di Passio dell'ufficio tecnico comunale, in sinergia con l'amministrazione comunale che mi onoro di guidare».Il sindaco ha aggiunto: «Ringraziamo la regione Lazio per il contributo concesso per la realizzazione del progetto. Mi piace ricordare inoltre che dal 2016 è stato ripristinato il Premio Fontana Liri per Marcello Mastroianni, la cui ultima edizione ha visto tra i premiati: Ricky Tognazzi, Chiara Caselli, Antonella Ponziani, Alessio Marzilli, Eleonora De Angelis, Luca Verdone, Luciano Tovoli, Carlotta Bolognini».Proprio nel paese di Mastroianni, alcune settimane fa è stata rubata l'insegna al primo cinema nato in Ciociaria. Tanta è stata l'indignazione tra i cittadini. Le indagini sono ancora in corso.