Martedì 7 Marzo 2023, 07:19

Oggi Aquino celebrerà la solennità di San Tommaso con il cardinale Angelo Bagnasco e il vescovo Gerardo Antonazzo. Una festa quella del 2023 destinata a dare il via a ben tre anni di celebrazioni dedicate alla figura dell'Aquinate.

Il 2023 è infatti l'anno della ricorrenza del VII centenario della canonizzazione del Santo celebrata il 18 luglio 1323 da papa Giovanni XXII. Nel 2024 ricorrerà invece il 750° anniversario della morte e, infine, nel 2025 sarà l'ottavo centenario della nascita. Tutte le ricorrenze si vanno, poi, ad intersecare con altre che riguardano la comunità parrocchiale della Concattedrale di Aquino. Quest'anno infatti ricorre il 50° anniversario della proclamazione di San Tommaso patrono della Città di Aquino e della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, avvenuta con decreto del 25 aprile 1973 di San Paolo VI. Ad ottobre, la Concattedrale di Aquino festeggerà i suoi primi 60 anni e a gennaio 2024 si celebrerà il 50° anniversario della sua elevazione a Basilica Minore. Per celebrare le varie ricorrenze la parrocchia ha organizzato una novena in preparazione alla festa. Il primo giorno si è tenuta l'ostensione di una reliquia di San Tommaso; la costola del cuore, venerata nella Basilica Concattedrale. Un altro momento è stato rappresentato dalla preghiera comunitaria dal tema "San Tommaso d'Aquino, cantore dell'Eucarestia", presieduto dai parroci della Città, cui ha fatto seguito la Via Crucis. Mentre domenica scorsa si è tenuta la benedizione degli studenti per intercessione del Dottore Angelico. Ieri, giorno di vigilia, gli organizzatori hanno fatto un omaggio floreale alla statua bronzea del Santo Patrono nella piazza principale a lui dedicata e, nel territorio, l'accensione del falò. Oggi arriverà il cardinale Angelo Bagnasco a presiedere la solenne concelebrazione delle 17.30 in Concattedrale che vedrà la partecipazione del Vescovo Gerardo Antonazzo e dei sacerdoti diocesani. Seguirà la processione aux flambeaux per le vie della Città, con la partecipazione di alcuni figuranti dell'Associazione Araldica Contado d'Aquino APS che rappresenteranno i componenti della famiglia d'Aquino. La prima parte del programma prevede per sabato prossimo, alle 18:30, presso la Basilica Concattedrale, la rappresentazione - da parte dell'Associazione Araladica Contado d'Aquino APS - la tentazione dell'Aquinate e il miracolo delle aringhe. In questa giornata, infine, è atteso l'arrivo di un gruppo di studenti tomisti in pellegrinaggio sui luoghi del Santo Patrono.