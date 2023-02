Domenica 26 Febbraio 2023, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 10:21

Quasi 100 mila cittadini ciociari saranno di nuovo chiamati alle urne (domenica 14 maggio dalle 7 alle 23) ed lunedì 15 (dalle 7 alle 15) per rinnovare i propri sindaci dopo la recente tornata elettorale che ha riguardato la Regione Lazio. Sono queste le date definitive emanate dal Ministero per consentire ai cittadini di rinnovare i propri rappresentanti istituzionali. In provincia di Frosinone saranno 14 i comuni dove si tornerà al voto. Due i comuni oltre i 15 mila abitanti (Anagni e Ferentino) dove scatta l'eventuale ballottaggio tra i due aspiranti primi cittadini nel caso in cui nessun candidato ottenga il 50% più uno dei consensi. Il secondo turno, se sarà necessario, è previsto in data 28 e 29 maggio. Saranno chiamati alle urne anche i cittadini residenti ad Amaseno, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

GLI SCENARI

Le sfide più interessanti riguardano ovviamente in grandi centri. Ad Anagni l'uscente primo cittadino Daniele Natalia del centro destra ed appoggiato da Forza Italia, suo partito di riferimento, Fratelli D'Italia, Lega oltre liste civiche, appare l'unico al momento certo della candidatura. C'è poi lo schieramento civico "SiAmo Anagni" civico che potrebbe candidare una delle sue punte di diamante Alessandro Cardinali che fa riferimento a livello provinciale al Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli. Sempre nell'area civica c'è poi "Anagni Futura" il cui esponente principale è Franco Fiorito già sindaco nel 2001. Non è escluso una suo ritorno in campo dopo le note vicende che lo colpirono in Regione all'epoca della giunta Polverini. Tutta da definire la situazione nel centro sinistra con il Pd ancora in alto mare sul nome e che potrebbe alla fine decidere di fare una coalizione unita con altre liste civiche come Libera Anagni che fanno riferimento alla sinistra più radicale. A Ferentino l'altro comune più grande dove si vota si è in fase commissariale visto le dimissioni dell'ex sindaco Antonio Pompeo del Pd dopo la candidatura al consiglio regionale. Anche in questo caso di ufficiale non c'è nessun nome con il centro destra impegnato a scardinare il fortino del centro sinistra che dura oramai da diverse consiliature e con un centro sinistra che ancora una volta vuole confermarsi alla guida della città ernica. In questa coalizione sono state annunciate le primarie per stabilire chi sarà il candidato mentre non sono esclusi altri candidati di espressione prevalentemente civica. Civiche che ovviamente faranno da padrone incontrastate nei centri più piccoli dove spesso i simboli di partiti nazionali non compaiono. Ad Amaseno la coalizione dell'attuale sindaco Antonio Como cerca conferme dopo il bis già centrato nel 2018. Simile la situazione di Aquino e di Arpino dove anche in questi casi sia Libero Mazzaroppi che Renato Rea vengono già da due mandati consecutivi. Stessa situazione anche a Pico dove la coalizione che sostenuto la sindaca Ornella Carnevale cerca il bis. In cerca di conferme il sindaco di Atina, Adolfo Valente, Enzo Perciballi sindaco di Boville Ernica, quello di Filettino Gianni Taurisano, di Fiuggi Alioska Baccarini, di Pignataro Interamna Benedetto Murro, di Serrone Giancarlo Proietto, di Villa Latina Luigi Rossi, Antonio Iannarelli primo cittadino di Villa Santa Lucia. Le prossime settimane saranno decisive per ufficializzare i candidati e chiarire gli schieramenti prima di dar vita alla nuova campagna elettorale. Gianpaolo Russo