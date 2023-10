Aquino, si rifugia sul balcone dei vicini per sfuggire alle botte del compagno

Una lite in famiglia degenera e lei per evitare di essere picchiata si rifugia sul balcone dei vicini. È successo venerdì scorso ad Aquino dove i carabinieri hanno arrestato un trentacinquenne residente in provincia di Frosinone.

Nelle scorse ore c'è stata l'udienza di convalida a seguito della quale all'uomo, è stata applicata la misura del divieto di avvicinamento. L’uomo e difeso dagli avvocati Giampiero Vellucci ed Emanuele Carbone.