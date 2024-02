Aquino, bomba carta esplode vicino ad un'abitazione: denuncia e indagini

I carabinieri della compagnia di Pontecorvo stanno indagando per risalire a chi ha piazzato la bomba carta esplosa la notte dell'8 febbraio scorso ad Aquino, talmente potente da mandare in frantumi la soglia in marmo all'ingresso di un'abitazione e da scavare una buca profonda alcuni centimetri nel terreno intorno mandando i detriti fino al balcone del piano superiore. L'ordigno è stato fatto brillare quando la mezzanotte era trascorsa da una ventina di minuti, dopo averlo piazzato davanti al portone di un'abitazione nel pieno centro storico della città di San Tommaso. In quella casa abita una coppia di operai di un'azienda della zona con le loro due figlie adolescenti: mai nessun problema con nessuno, nessuna frequentazione pericolosa, nessun episodio che possa dare un movente al gesto. I carabinieri hanno acquisito le immagini della fitta rete di telecamere installate sul territorio di Aquino e stanno ricostruendo tutti i movimenti avvenuti nell'area nei minuti immediatamente a ridosso dell'esplosione. Hanno ascoltato i residenti nella casa presa di mira e tutti hanno escluso di avere ricevuto minacce o avvertimenti nei giorni scorsi. Del fatto è stata informata la Procura della Repubblica di Cassino.

