Annullo filatelico per i 40 anni dell'associazione "Gli argonauti"

In occasione del “Quarantesimo anniversario di promozione culturale e storica” dell’associazione culturale “Gli argonauti”, in programma oggi - giovedì 9 novembre - a Ferentino, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale.

Per chi desidera un ricordo della giornata, presso lo stand di Poste Italiane allestito presso la Biblioteca Comunale, in via Suor Maria Caterina Troiani, e disponibile dalle 15.30 alle 18.30, sarà possibile timbrare con l’annullo tutte le corrispondenze presentate.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.