Poste italiane, disponibile l'annullo dedicato alla 53esima edizione di “Rieti Colleziona”​

RIETI - In occasione della “53^ Edizione di Rieti Colleziona” quest’anno dedicata alla “Ferrovia del Centro Italia”, in programma venerdì 23 settembre, presso la Sala Mostre del Comune di Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale figurato con la dicitura “53° Rieti Colleziona” “Ferrovia del Centro Italia” richiesto dal Rotary Club Rieti.

Nello stesso giorno dalle ore 9,30 alle 13,30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo sportello temporaneo di Poste Italiane allestito nella Sala Mostre del Comune di Rieti, in piazza Vittorio Emanuele II.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A. / Ufficio Postale Rieti Garibaldi / Sportello filatelico Via Giuseppe Garibaldi, 283 – 02100 Rieti (tel. 0746 265277)

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.