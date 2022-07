Anagni, annullo filatelico per l'apertura del museo d'arte contemporanea "Luigi Centra"

Poste Italiane, in occasione dell’apertura del Museo d’Arte Contemporanea “Luigi Centra” di Anagni, in programma sabato 16 luglio, parteciperà con uno speciale annullo.

Il timbro figurato sarà disponibile, per chi desidera un ricordo della manifestazione dalle 15 alle 20, presso il servizio temporaneo allestito a Villa Magna, sede del Museo, in Via Villa Magna.

Si potrà, inoltre, usufruire del servizio di bollatura filatelica, di accettazione ed invio della corrispondenza, di vendita francobolli e prodotti filatelici selezionati per l’occasione.

Saranno inoltre disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti. Il timbro figurato sarà depositato, dopo l’evento, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Anagni, in Via della Peschiera, per soddisfare le richieste di bollatura dei collezionisti nei 60 giorni successivi. Trascorsi i termini sarà collocato, a ricordo della manifestazione, nel museo storico Poste