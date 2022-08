Filettino: annullo filatelico per lo storico parroco monsignor De Sanctis

Annullo filatelico di Poste Italiane in occasione del quinto anniversario della morte di monsignor Alessandro De Sanctis. L'appuntamento è per sabato 27 agosto, e su richiesta del Comune di Filettino sarà attivato un servizio postale temporaneo con bollo speciale.

Presso la postazione, allestita in largo Martino Filetico e disponibile dalle 10 alle 16, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Il bozzetto dell’annullo riproduce la campana pontificia del campanile di Filettino che porta il nome dello storico parroco.

Sempre nell’ambito delle celebrazioni, saranno presentate quattro cartoline realizzate per l’occasione, raffiguranti la statua in argento di Santa Maria Assunta e la Madonna del Cammino al Belvedere; il busto in argento di San Berardino da Siena; il campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta e la campana donata dalla comunità parrocchiale di Filettino a Mons. Alessandro De Sanctis nel 2012, in occasione del suo 70° anniversario di ordinazione sacerdotale. E' morto all'indomani di aver celebrato i 75 anni di sacerdozio.