Auto contro il garage di una casa a Ferentino: muore una donna di 65 anni, grave il figlio

Una donna di 58 anni è morta ed il figlio di 26 anni che viaggiava in auto con lei è ferito in ospedale: è il bilancio dell’incidente stradale accaduto in serata in località Cercete, alla periferia di Ferentino. La donna era al volante della sua Honda Jazz azzurra. All’improvviso, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Ferentino, ne ha perso il controllo sbandando e finendo contro il garage di una delle abitazioni che costeggiano in via Stella Vado Rosso, sfiorando il cancello di accesso principale alla casa. I soccorsi sono stati immediati ma per la signora al volante tutto è stato inutile. Estratto dall’auto, il figlio è stato caricato dai vigili del fuoco su una delle due ambulanze che nel frattempo erano arrivate sul posto ed è stato trasferito nel Pronto soccorso dell’ospedale Spaziani di Frosinone. Da qui è stato disposto l’immediato trasporto al San Camillo di Roma.

