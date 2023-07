Frosinone, spari contro un'auto in centro storico durante la movida: panico e gente in fuga, ecco cosa è successo

Spari con una scacciacani durante la movida nel centro storico di Frosinone. Momenti di panico, questa sera, poco prima delle 22.30, quando qualcuno, con un’arma da fuoco a salve, ha esploso una serie di colpi contro un’auto che stava transitando nella zona dell’Arco Campagiorni.

Sparatoria a Frosinone, panico in centro

A quel punto c’è stato un vero e proprio fuggi alla ricerca di un riparo tra i vicoli della parte alta del capoluogo, affollato grazie alle iniziative per rivitalizzare l’area messe in atto dal Comune.

Le testimonianze

Chi ha sparato, una persona secondo alcune versioni e almeno due secondo altre, si è allontanato a piedi verso il centro storico. Le ipotesi sono due: ho una bravata di pessimo gusto, oppure un’intimidazione. Nell’area teatro dell’accaduto per fortuna sono presenti numerose telecamere che potranno essere di aiuto agli investigatori, anche se chi ha esploso i colpi sarebbe fuggito a piedi. Giù un paio di settimane, ma alle spalle del parco Matusa, erano stato esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Anche in quel caso non c’erano stati feriti o denunce.