Castrocielo, fuga di gas e incendio nella dependance: morto il pensionato

Le sue condizioni di salute erano apparse gravissime, purtroppo le ustioni riportate sul 90 percento del corpo non gli hanno lasciato scampo: Giuseppe Di Folco, 62 anni, è morto questa mattina all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

L'incendio a seguito di una fuga di gas nel cucinino della dependance dell'abitazione di via Saudoni a Castrocielo, c'era stato all'alba di venerdì scorso.

Il sindaco Gianni Fantaccione e l'intera amministrazione comunale esprimono "la vicinanza alla famiglia per questa morte tragica".