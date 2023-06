Pontecorvo, calcio e città in lutto: è scomparso il "capitano" Massimo Tieni

Un malore improvviso ieri pomeriggio ha portato via all'affetto della sua famiglia e dei tanti amici Massimo Tieni. Aveva 63 anni. Un uomo, uno sportivo entrato nei cuori di tutti gli appassionati di calcio. Era stato il protagonista del glorioso Sporting Pontecorvo. Per tutti era "il capitano".

"Un capitano in campo e nella vita", così lo ha ricordato il sindaco Anselmo Rotondo in un post. Commovente il messaggio che lo Sporting Pontecorvo gli ha dedicato. "Ciao Massimo, ciao Capitano. Per tutti i tifosi Biancorossi dello Sporting era semplicemente 'Il Capitano' che negli anni '80 inizio anni 90 aveva legato indissolubilmente il Suo nome alla straordinaria avventura dello Sporting coronata con la vittoria del campionato di prima categoria" scrivono.

"È un altro doloroso lutto per il calcio e per la città, per i familiari , per gli amici e per quanti lo hanno conosciuto", è il ricordo del presidente Antonio Delle Cese. "Un modello di signorilità nel comportamento, un simbolo dei valori alti dello sport e della vita, - dice Mario Del Signore–. Massimo è stato un protagonista dello Sporting con la passione del calcio, l’amore per la propria città e per la maglia biancorossa. Massimo è stato un difensore completo e già moderno all’epoca, veloce e implacabile in marcatura, grazie al proprio fisico roccioso, ma anche apprezzabile dal punto di vista tecnico, al punto da aver svolto il ruolo di attaccante nei primi anni , per poi consacrarsi e ricoprire anche tutti i ruoli della difesa , difensore nel ruolo di stopper e terzino.

Con Massimo se ne va un pezzo di Cuore Biancorosso , ma soprattutto lascia un gran vuoto anche se nell’animo sarà sempre vivo il tuo ricordo di uomo semplice, onesto, ed operoso, amato e stimato da tutti che lascia sulla terra le tracce luminose delle sue grandi virtù. Con grande rimpianto e infinita tenerezza, ti ricordiamo e per te tutti preghiamo. Da tutti i componenti la società Sporting e tutti gli ex Sporting, dirigenti, addetti, giocatori, giovani calciatori e genitori le nostre più sincere condoglianze alla famiglia e a tutti i familiari per il vostro momento di dolore".