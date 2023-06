Venerdì 9 Giugno 2023, 09:29 - Ultimo aggiornamento: 09:30

Giornata di bilanci in casa Frosinone Calcio, con due conferenze stampa indette nella Guest Area alla presenza di Salvatore Gualtieri, direttore marketing e comunicazione Frosinone Calcio e del presidente dell'Accademia, Luigi Lunghi (foto al centro).

A novembre 2022 grazie all'intuizione di Gianfranco Veloccia il progetto Experience di quest'anno per il Frosinone Calcio ha avuto una decisa impronta di integrazione e ieri è stato tracciato un bilancio molto positivo dell'iniziativa. Oltre 30 ragazzi Under 17 sono stati integrati con i coetani dell'Academy con allenamenti congiunti e partite miste che hanno permesso la socializzazione tra culture e differenti realtà sociali. «Abbiamo intenzione di ripetere questo progetto anche in futuro - dichiarano all'unisono Lunghi e Gualtieri. Un lavoro di sinergia con diverse case famiglia del territorio ("Casa Armonia" di Veroli, "Eureka" di Ceprano e "San Domenico Savio" di Alatri) del quale siamo orgogliosi». La forza del progetto è testimoniata da Giorgio, giovane egiziano, che meglio dei suoi compagni parla italiano: «Ci siamo trovati bene, è stata un'emozione continua. A noi piace il calcio e credo sia stato un bene questo progetto. Abbiamo imparato il concetto di squadra e il rispetto delle regole. E' stata una bellissima iniziativa». Nel 2023 è sicuramente un progetto pioneristico per lo sport e per la provincia di Frosinone: «I ragazzi tornavano entusiasti dagli allenamenti - racconta una delle educatrici -. E' stato davvero emozionante vederli insieme, condividere la passione per il calcio e crescere mese dopo mese». Emozionato uno degli allenatori dell'Accademia, che è stato vicino alla causa, Giuliano Farinelli: «Davvero ricco di interesse questo progetto. Ogni volta c'era tanta partecipazione e ho notato molto interesse da parte di tutti. Il massimo è stato giocare una partita 18 contro 18, senza fuorigioco, davvero stupendo». «Laddove la politica spesso non riesce ad arrivare, lo sport e il calcio insegnano tanto - chiude Gianfranco Veloccia -. Ho avuto sempre le porte chiuse dalle istituzioni. Questa volta ho trovato una società meravigliosa e li ringrazio» (testimonial del progetto è anche la moglie del presidente gialloazzurro, Barbara Gemelli Stirpe).

IL TORNEO

In precedenza sempre il presidente Lunghi e il direttore Gualtieri hanno presentato il torneo giovanile "Benito Stirpe school cup under 12". «A differenza del torneo delle scuole superiori, questo non si è mai fermato durante il Covid - ricorda Gualtieri -. C'è grande entusiasmo anche da parte degli albergatori e commercianti del territorio perché saranno giornate impegnative e ricche di soddisfazione. Il tutto è nella linea indicata del presidente Stirpe, a partire dall'utilizzo della struttura di Fiuggi, passando dal ruolo che deve ricoprire l'Accademia».«È la quinta edizione del torneo delle nostre società affiliate - ricorda Lunghi -. Saranno presenti circa 60 società provenienti da tutta Italia, oltre 1500 ragazzi coinvolti. Si giocherà principalmente sui campi di Ferentino e Fiuggi; poi le finali al Benito Stirpe di Frosinone. Roma, Lazio, Perugia sono le società professionistiche presenti che prenderanno parte alle fasi finali direttamente. A Fiuggi saranno ospitate gran parte delle società. Un sogno per questi bambini, specie poter accedere alla fase finale e poter entrare allo Stirpe che il prossimo anno sarà uno degli stadi della serie A. Il torneo inizierà venerdì 16 giugno (alle 21 la presentazione in piazza Fiume a Fiuggi). Nel pomeriggio di venerdì le gare di qualificazione. Domenica mattina poi la fase finale al Benito Stirpe e le premiazioni dell'edizione 2023 del torneo "School Cup Under 12".Alessandro Andrelli