Domenica 16 Luglio 2023, 08:59

Volta" di Frosinone sono tre gli studenti diplomati con "100 e lode". Valerio Calcagni, un giovane di 19 anni proveniente da Arce, si è distinto frequentando la classe 5B di informatica. Ora che si è concluso il percorso scolastico alle superiori, Valerio ha già presentato la domanda per accedere alla prestigiosa scuola nazionale di cinema, situata a Roma presso il centro sperimentale di Cinecittà.

Ha sempre maturato una passione per il mondo del cinema e sogna di lavorare come montatore in un film o in una serie Tv.«C'è chi ama sedersi sul divano e guardare qualche film, ma io desidero essere dietro le quinte, creando storie attraverso il montaggio e contribuendo alla magia del cinema». Già a scuola preparava video dopo gli eventi, ha la patente per il drone, ha fatto esperienza in una tv locale e adesso cerca di entrare nella famosa scuola che prevede una selezione durissima.Punta a diventare una biologa, invece, Giada Oddi che il suo 100 e lode l'ha ottenuto nel corso di biotecnologie sanitarie. Arriva da Veroli e le idee sono chiarissime: «Sono una ragazza testarda , un po' permalosa ma che cerca sempre di raggiungere gli obiettivi imposti e questo è uno dei tanti . Nella vita non ho solo la passione dello studio e di apprendere ma anche il ballo a livello agonistico. Combinare entrambe le cose non è stato mai semplice sia per le interrogazioni e le varie verifiche e sia per lo stress psicologico dovuto alle diverse competizioni, ma con impegno e dedizione niente è impossibile». Adesso c'è il sogno di diventare «biologa nel campo di ricerca, sono consapevole che non sarà semplice e il percorso sarà pieno di sfide e ostacoli ,ma farò tutto il possibile per poterlo realizzare. Spero che questo traguardo raggiunto non sia soltanto la fine di un percorso scolastico, ma anche l'inizio di un futuro brillante».Arriva da Ceccano, infine, Francesco Maliziola che si è diplomato nel settore elettrotecnica ed elettronica. «È stato un bel traguardo, adesso la mia intenzione è quella di formarmi nel settore della transizione energetica e delle energie rinnovabili».© RIPRODUZIONE RISERVATA