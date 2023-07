Due cento e lode anche all'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Alatri. Uno degli studenti ad aver ottenuto il massimo dei voti è Simone Gussati, classe 2004. «Sono sempre stato appassionato delle materie scientifiche - racconta - e quando mi sono iscritto all'indirizzo ITE dell'istituto, ho scoperto di essere portato per l'economia aziendale, mi riusciva naturale capirne i concetti. Oltre a questa passione scoperta per caso, sono sempre stato anche un appassionato di sport e pratico karate da molti anni. Da gennaio di quest'anno ho provato anche a praticare basket e ad iscrivermi nel gruppo folkloristico del paese perché sono molto curioso ed attivo. Nonostante tutti questi interessi sono riuscito a superare l'esame anche se c'è voluto ancor più impegno; sentivo un po' la pressione delle aspettative di famiglia, professori e amici». Dopo il diploma Simone vorrebbe iscriversi all'università, in particolare continuando nel solco degli studi di economia, ma non mette da parte neanche l'ipotesi di accettare da subito un lavoro qualora se ne presentasse l'occasione. «Il mio sogno nel cassetto è quello, un giorno, di avviare un'attività tutta mia da far crescere ed esserne orgoglioso», ci racconta.

Poi Simone spiega quanto sia stato importante il metodo di studio in vista dell'esame finale. «Grazie alle simulazioni d'esame effettuate in classe la mia preparazione è risultata più semplice del previsto, perché mi ha permesso di organizzare lo studio in maniera ottimale anche se studiare tutti i programmi per intero non è stato affatto facile, così come pensare ai collegamenti per ogni singolo argomento è risultato ancora più difficile. Inizialmente non posso negare di aver avuto molto timore, ma una volta presentatomi davanti alla commissione sono riuscito a svuotare la mente da tutte quelle cattive condizioni mentali che rischiano di compromettere l'esame. Una volta uscito ho provato un senso di libertà ma ho anche posto subito lo sguardo sul successivo obiettivo della mia vita, a cosa farò nel futuro prossimo». Il ringraziamento più sentito il ragazzo lo riserva prima ai genitori e agli amici dai quali si è sentito sempre supportato pur sentendone le alte aspettative, ma poi riserva un grazie speciale sai suoi docenti. «Devo ringraziare i professori che mi hanno sempre aiutato e sempre messo nelle condizioni di rendere al massimo il mio potenziale». I genitori, Simona ed Alessandro, hanno fatto il "bis", visto che il figlio maggiore, Gabriele, si è diplomato con il massimo dei voti all'Itis Volta di Frosinone. «Come genitori non possiamo non essere che orgogliosi e fieri dei risultati ottenuti da Simone che hanno fatto da specchio a quelli del fratello diplomatosi anche lui con il massimo dei voti qualche anno prima. L'insegnamento che abbiamo sempre cercato di far capire loro è che con il sacrificio e lo studio si possono ottenere i risultati sperati senza scorciatoie; vederli realizzati per noi genitori è la più grande soddisfazione». Andrea Tagliaferri