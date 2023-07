Venerdì 14 Luglio 2023, 07:56

Due 100 e lode ad alta quota. Salvatore Nardecchia e Lorenzo Consalvi sono due studenti freschi di esami di maturità superata con il massimo dei voti al liceo scientifico di Fiuggi, sede distaccata del "Dante Alighieri" di Anagni. Abitano a Filettino, il Comune più alto del Lazio noto per la stazione sciistica di Campo Staffi. In questo ambiente sano ma svantaggiato per la carenza dei servizi sono cresciuti i due giovani che hanno fatto insieme l'intero percorso scolastico, dalla scuola dell'infanzia alle superiori. Entrambi quest'anno hanno vinto anche il premio letterario Città di Valmontone classificandosi tra i primi dieci su 400 partecipanti da tutta Italia. Due studenti modello, insomma, che si sono sempre distinti in ambito scolastico. Per cinque anni si sono sacrificati facendo avanti e indietro tra Filettino e Fiuggi, alzandosi la mattina alle 6 per prendere il pullman alle 6.45 con temperature che, in inverno, scendevano anche sotto lo zero. Eppure, mossi dal desidero di sapere, da una sana competizione, dal senso di responsabilità, sono stati ripagati dal voto della maturità e adesso sono pronti a spiccare il volo nel mondo accademico. Entrambi vogliono fare gli ingegneri.

Salvatore Nardecchia ha già fatto il test per l'iscrizione alla facoltà di aerospaziale a La Sapienza: «Ho sempre messo lo studio al primo posto. Sono un ragazzo come tanti, esco con gli amici, pratico lo sci a livello agonistico, il calcio e anche la bici fino a pochi anni fa. Il mio sogno nel cassetto è trasferirmi in America, nel Montana, ad esempio, dove potrei continuare a vivere in mezzo alle montagne, la mia passione». L'informatica è il regno di Lorenzo Consalvi che spera di trasformarla nella sua professione. «Dopo l'Università ci dice vorrei partecipare ai concorsi di ingegneria delle Forze dell'ordine sulla cyber sicurezza». Anche il percorso scolastico di Lorenzo Consalvi è stato sempre candito dal massimo dei voti, ottenendo persino un attestato al merito come migliore studente nel triennio 2015-2018 alla scuola secondaria di primo grado di Piglio.

Annalisa Maggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA