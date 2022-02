Elezioni Frosinone, Marzi rinuncia alla candidatura a sindaco: «Non posso per questioni personali»

«Ringrazio per l'offerta della candidatura a sindaco, ma non posso accettare per problemi familiari, personali e anche d'età. Appoggerò comunque il candidato che sarà scelto dal centrosinistra. Ringrazio anche Mauro Vicano e Francesco De Angelis che hanno pensato al mio ritorno in campo». Così con una breve dichiarazione l'ex sindaco sindaco Domenico Marzi ha ufficializzato la rinuncia alla candidatura a primo cittadino di Frosinone per le elezioni comunali della prossima primavera. A questo punto l'assemblea del Partito democratico, convocata per stasera, probabilmenrte dovrà ricominciare daccapo e il centrosinistra si trova ancora in mezzo al guado.